Пепел вулкана Безымянный может накрыть четыре поселка Камчатского края. Ученые ждут извержения в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии.

Пепел вулкана Безымянный может накрыть четыре поселка Камчатского края. Ученые ждут извержения в ближайшие дни, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии.Ожидаемое извержение может вынести пепел на высоту до 15 километров над уровнем моря, что может стать опасным для международных и местных авиалиний.Безымянный — один из наиболее активных вулканов мира. Высота вулкана составляет почти три тысячи метров. Он расположен в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Последнее извержение произошло в марте текущего года, напоминает телеканал "Россия 24".