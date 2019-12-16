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<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2019-prigozhin-prishel-v-yarost-ot-sokrytyx-valeriej-shokiruyushhix-dannyx.html" target="_blank">Пригожин пришел в ярость от сокрытых Валерией шокирующих данных</a> - Певица Валерия и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали аварию, в которой разбился младший сын артистки Арсений Шульгин. Оказывается, исполнительница до последнего ничего не говорила супругу.