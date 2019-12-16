В Нижегородской области за медицинской помощью обратились 25 пассажиров автобуса, который попал в ДТП. Авария произошла накануне. Заказной автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, перевернулся на трассе.

В Нижегородской области за медицинской помощью обратились 25 пассажиров автобуса, который попал в ДТП. Авария произошла накануне. Заказной автобус, следовавший из Иванова в Дзержинск, перевернулся на трассе.На момент аварии в автобусе находились 49 человек, детей на борту не было. На подъезде к деревне Липовки Балахнинского района водитель не справился с управлением, налетел на отбойник, после чего съехал в кювет.При этом водителю автобуса буквально повезло — многотонная машина прошла между большими деревьями. Местность здесь болотистая, поэтому приземление было относительно мягким.Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что двигался со скоростью около 40 километров в час. Не смог удержать машину на обледенелой дороге — днем в ряде районов Нижегородской области прошел дождь. Стоит отметить, что на маршруте из Иванова в Дзержинск водитель автобуса отклонился от трассы. Сквозной проезд по дороге, на которой произошло ДТП, запрещен."Пояснил да, на тот момент, когда он начал движение, по этой автодороге. Там, где обычно стоит дорожный знак "движение запрещено" — в этот момент он отсутствовал", — сказал инспектор ДПС по Балахнинскому району Сергей Борисов.К счастью, обошлось без жертв. Часть пострадавших на месте осмотрели и отпустили домой сотрудники бригад скорой помощи. В Балахниснкую ЦРБ доставили 13 человек. В настоящее время госпитализированы четверо. У всех черепно-мозговые травмы."Трое в состоянии средней степени тяжести, одна пострадавшая — в тяжелом — с субарахноидальным кровотечением находится в реанимации. Одна пострадавшая — беременная. После осмотра специалистами она была переведена в перинатальный центр медицины катастроф", — пояснил и.о. главного врача ГБУЗ НО "Балахнинская ЦРБ" Ринат Фатыхов. Ее срок беременности 27-28 недель. По словам медиков, будущему ребенку ничто не угрожает.Жизнь остальных пострадавших также вне опасности. Ситуацию под личное наблюдение взяли министр здравоохранения и заместитель губернатора Нижегородской области.