Певица Валерия показала похорошевшую коллегу по сцене. Поклонники отметили, что 65-летняя Любовь Успенская, как и супруга продюсера Иосифа Пригожина, выглядит гораздо моложе своих лет.

Певица Валерия показалапохорошевшую коллегу по сцене. Поклонники отметили, что 65-летняя Любовь Успенская, как исупруга продюсера Иосифа Пригожина, выглядит гораздо моложе своих лет.Исполнительницаподелилась в соцсети снимками из звездного закулисья. Знаменитость опубликовалакадр со съемок шоу "Главный новогодний концерт", которое состоялось 15 декабряв Crocus City Hall.На фото певица Валерияпосле выступления нежно приобнимет подругу – Любовь Успенскую, передает . "Убегаядомой после выступления, встретила в коридоре Любочку", —подписала свой пост исполнительница.Артистка отметила, что выглядит сногсшибательно.Поклонники Валерии отметили, что обе певицы выглядят моложе своих лет. "Выглядите обе просто прекрасно!", "Ой,милашки-неваляшки", "Вы обе красотки, Любовью всегдавосхищаюсь", "Любовь,вы просто королева, и я вас так люблю и слушаю всегда, где бы не была", "Куколки", – одариликомплиментами звезд фолловеры.Отметим, что нашлись и те, кто раскритиковал . Некоторые отметили, что певица в погоне за молодостью переборщила с пластическими операциями.