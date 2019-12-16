Певица Валерия показала
похорошевшую коллегу по сцене. Поклонники отметили, что 65-летняя Любовь Успенская, как и
супруга продюсера Иосифа Пригожина, выглядит гораздо моложе своих лет.
Певица Валерия показала
похорошевшую коллегу по сцене. Поклонники отметили, что 65-летняя Любовь Успенская, как и
супруга продюсера Иосифа Пригожина, выглядит гораздо моложе своих лет.
Исполнительница
поделилась в соцсети снимками из звездного закулисья. Знаменитость опубликовала
кадр со съемок шоу "Главный новогодний концерт", которое состоялось 15 декабря
в Crocus City Hall.
На фото певица Валерия
после выступления нежно приобнимет подругу – Любовь Успенскую, передает . "Убегая
домой после выступления, встретила в коридоре Любочку", —
подписала свой пост исполнительница.
Артистка отметила, что выглядит сногсшибательно.
Поклонники Валерии отметили, что обе певицы выглядят моложе своих лет. "Выглядите обе просто прекрасно!", "Ой,
милашки-неваляшки", "Вы обе красотки, Любовью всегда
восхищаюсь", "Любовь,
вы просто королева, и я вас так люблю и слушаю всегда, где бы не была", "Куколки", – одарили
комплиментами звезд фолловеры.
Отметим, что нашлись и те, кто раскритиковал . Некоторые отметили, что певица в погоне за молодостью переборщила с пластическими операциями.