За океаном стартовал игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В стартовом поединке дня Филадельфия Флайерз на выезде потерпела поражение от Виннипег Джетс. Итог – 7:3 в пользу воздушной армии.

За океаном стартовал игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В стартовом поединке дня "Филадельфия Флайерз" на выезде потерпела поражение от "Виннипег Джетс". Итог – 7:3 в пользу "воздушной армии".В составе "Филадельфии" результативным действием отличился российский защитник Иван Проворов, который провел на льду 22 минуты 42 секунды. Он записал на свой счет голевую передачу на Джеймса ван Римсдайка. Также у "Флайерз" забивали Мэтт Нисканен и Шон Гостисбер.Победу "Джетс" принесли шайбы Николая Элерса, Луки Сбизы, Блейка Уилера, Марка Шайфли, Логана Шоу и Патрика Лайне. Начиная с пятой минуты, когда была забита первая шайба, "Виннипег" неизменно вел в счете."Филадельфия" проиграла в третий раз подряд и занимает шестое место в Восточной конференции. "Виннипег" же с 42 очками располагается на третьем месте Запада.