Через неделю по переправе через Керченский пролив запустят движение поездов. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Перед приездом главы государства на Крымском мосту произошло долгожданное событие.

Через неделю по переправе через Керченский пролив запустят движение поездов. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Перед приездом главы государства на Крымском мосту произошло долгожданное событие.На переправе идут последние приготовления к запуску поездов. Строители и инженеры вносят финальные коррективы во внешний вид Крымского моста.И без того эффектное сооружение станет еще красивее. Крымский мост засияет мириадами огней: арочный участок переправы подсветят цветами российского флага.Тестовое подключение иллюминации произошло в воскресенье. Она включает в себя более двух тысяч светильников с белыми, синими и красными светодиодами. Для этого инженеры Крымского моста смонтировали более 19 километров линий кабеля.Архитектурную подсветку проложили по всей длине автомобильной и железнодорожной частей переправы. В полную силу иллюминация заработает после запуска поездов.Подсветка Крымского моста. Красота.Говорят, что электричество для неё вырабатывается скрежетом зубов всех наших доброжелателей.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)Мероприятие в честь начала железнодорожного сообщения по может посетить президент Владимир Путин. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.Первый поезд на полуостров по отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга и через чуть более 40 часов прибудет в Севастополь. На следующий день пассажирский состав из Москвы начнет пусть в Симферополь.