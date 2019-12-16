Через неделю по переправе через Керченский пролив запустят движение поездов. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Перед приездом главы государства на Крымском мосту произошло долгожданное событие.
Через неделю по переправе через Керченский пролив запустят движение поездов. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Перед приездом главы государства на Крымском мосту произошло долгожданное событие.
На переправе идут последние приготовления к запуску поездов. Строители и инженеры вносят финальные коррективы во внешний вид Крымского моста.
И без того эффектное сооружение станет еще красивее. Крымский мост засияет мириадами огней: арочный участок переправы подсветят цветами российского флага.
Тестовое подключение иллюминации произошло в воскресенье. Она включает в себя более двух тысяч светильников с белыми, синими и красными светодиодами. Для этого инженеры Крымского моста смонтировали более 19 километров линий кабеля.
Архитектурную подсветку проложили по всей длине автомобильной и железнодорожной частей переправы. В полную силу иллюминация заработает после запуска поездов.
Подсветка Крымского моста. Красота.
Говорят, что электричество для неё вырабатывается скрежетом зубов всех наших доброжелателей.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)
Мероприятие в честь начала железнодорожного сообщения по может посетить президент Владимир Путин. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Первый поезд на полуостров по отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга и через чуть более 40 часов прибудет в Севастополь. На следующий день пассажирский состав из Москвы начнет пусть в Симферополь.