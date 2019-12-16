9 декабря в Париже, в Елисейском дворце, состоялась долгожданная встреча в нормандском формате. Две темы - Донбасс и газ.

Автор: Дмитрий Киселёв9 декабря в Париже, в Елисейском дворце, состоялась долгожданная встреча в "нормандском формате". Две темы — Донбасс и газ. Последний раз лидеры России, Франции, Германии и Украины встречались так более трех лет назад. С тех пор состав "четверки" изменился наполовину: для Макрона и Зеленского это была первая встреча.Прорыва не случилось, но осторожно можно сказать, что "процесс пошел", то есть движение к миру. Принципиальным стало то, что удалось подтвердить незыблемость минского комплекса мер и был даже подписан короткий документ, подтверждающий, что:- Минские соглашения остаются основой для работы "нормандского формата";- до конца 2019 года нужно принять все необходимые меры для наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня;- уже в этом году обмен пленных по принципу "всех установленных на всех установленных";- к концу марта 2020 года трехсторонняя контактная группа должна договориться о трех дополнительных участках разведения сил и средств;- намечено "согласование в трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Ну, и, наконец, лидеры условились встретиться через 4 месяца в Берлине, то есть до середины апреля. Впрочем, саммит состоится, если Зеленский будет держать слово и исполнять письменные договоренности, иначе не стоит тратить время и встречаться вновь.Еще из плюсов встречи в Париже — Зеленский так ни разу и не назвал Россию "агрессором", что привычно в Киеве для внутреннего употребления, а Крым не обсуждался, словно его нет. Правда, по возвращении домой Зеленский заявил, что ради Крыма готов сто раз Путину руку пожимать. Из Кремля ему тут же посоветовали с мыслью о Крыме Путину руку все же не пожимать.Автор: Александр ХристенкоЭтой встречи ждали более трех лет. Лидеры "нормандской четверки" собираются в Париже. Кортеж российского президента пребывает к Елисейскому дворцу. Внутри его уже ждут хозяин резиденции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Меркель. Она прибыла из гостей первой, затем — украинский президент. "Нормандская четверка" в сборе.Уже вот-вот должны были начаться переговоры, а десятки журналистов все еще толпились у входа — Служба безопасности Елисейского дворца, казалось, была удивлена такому наплыву прессы, хотя сама же утверждала списки. А вот к возможным провокациям со стороны украинских активистов в Париже все были готовы.Едва две девушки из движения FEMEN поочередно с двух сторон перепрыгнули ограждение перед дворцом и сбросили одежды, как французские жандармы решительно пресекли перформанс. По-своему обратил на себя внимание и Владимир Зеленский — он отбросил традицию пользоваться авто представительского класса и приехал во дворец на микроавтобусе Renault. То, что выбор пал на французскую марку, видимо, должен был оценить Эммануэль Макрон. Впрочем, приехавшего на эксклюзивном российском Аurus Владимира Путина французский лидер встретил куда теплее. Долго жал руку и даже расцеловал.Президент Пятой Республики вообще был крайне активен во время подготовки и проведения "нормандской четверки" — на фоне покидающей политическую сцену Меркель именно Макрон ощущает себя новым лидером Европы. Ситуацию в Донбассе он назвал "открытой, кровоточащей раной на теле Европы". И, по сути, подтвердил то, о чем постоянно говорят в Москве, — для движения к миру на Украине альтернативы Минским соглашениям нет."Стабильность Европы и строительство новой архитектуры безопасности и доверия проходят через урегулирование украинского конфликта в рамках Минских соглашений. Именно в этом важность сегодняшних обсуждений", — отметил Макрон.Обсуждения шли и в двустороннем формате, и в формате "четверки" в практически полностью закрытом от прессы режиме . Также в скрытом от посторонних глаз зале лидеры поужинали. В общей сложности вместе они провели 5 с половиной часов.По итогам переговоров 4 страны подписали совместную декларацию. Договорились, что Киев и ЛДНР обменяются пленными в формате "все на всех", причем до Нового года, продолжат разминирование и дефортификацию."Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего, без многочасовых очередей прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне. Мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах, давайте не будем забывать о простых людях, которые там живут, и все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", — заявил Владимир Путин.В декларации говорится о стремлении к полному прекращению огня. И – главное — указано, что что Минские соглашения — это основа работы "нормандского формата" и все государства участники привержены их полному выполнению. Под документом, разумеется, подписался и Зеленский, но, как говорится, не успели высохнуть чернила, украинский лидер произнес: "Наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимал вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Мне кажется, пока у нас разный взгляд"."Возьмите, пожалуйста и прочитайте, что написано в Минских соглашениях. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. Там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других — вообще потеряем все", — подчеркнул Владимир Путин.С самого начала саммита Зеленский был растерян. То хотел сесть на стул Путина — Макрон не дал. То, уже сев за правильный стул, так увлеченно начал пить воду, что не понял, что его просят обернуться для протокольного фото. И тут Путин помог — подсказал.Рассеянность можно было бы объяснить нервозностью или неопытностью новичка в большой политике, но и к итоговой пресс-конференции Зеленский так до конца и не собрался.Мысль Зеленского наверняка побывала на Майдане, где лидер националистов Билецкий в прямом эфире оценивал каждое слово украинского президента, и в кулуарах саммита, где прогуливался глава украинского МВД Арсен Аваков. Так до конца было не ясно, зачем он вообще в Париже. Но у него явно была одна главная цель — приглядывать за Зеленским на предмет предательства.Ясный сигнал в Киев. Во Франции же самого Авакова организаторы старались держать подальше, что не помешало ему рассказывать, как в ходе переговоров был якобы расстроен помощник Путина Владислав Сурков."У него нервы сдали. Он психанул, бросил бумаги на стол, на пол часть упала. Типа мы так не договаривались. Мы де выпили президентского макроновского вина чуть-чуть. Неплохой померольчик", — рассказал Аваков.То, что украинский глава МВД назвал "померольчиком", — изысканное вино "Помероль" из уникальной одноименной области в Бордо, где буквально каждая семья занята виноделием. Ну, а все сказанное о нервах, которые сдали, прокомментировал сам Сурков."Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. Он говорит, что его "близко не подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьян был", — заявил Сурков.Разговор был на высоких тонах, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, ссылаясь на участников. Пресс-секретарь президента Песков — как раз участник – подтвердил: попытки разговора на высоких тонах были, но разговор был рабочим. Как работает на переговорах Путин, Зеленский узнал впервые.Первая личная встреча Путина и Зеленского продлилась около часа, из них 15 минут — с глазу на глаз. Говорили на русском, да и в рабочей папке украинского президента разглядели текст, написанный не на мове. У нас говорить на двух языках не запрещено, провозгласил Зеленский. Путин снова разобрал вопрос до деталей."Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине считают себя 38% граждан. А со следующего года, как известно, все русские школы переходят на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, венгерские, румынские, польские — только с 23 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих. Согласитесь, что это у нас вызывает вопросы, на которые мы ответов не имеем", — отметил Путин.Возвращаясь к конфликту в Донбассе, Зеленский, в свою очередь, пытался продемонстрировать, что отлично знает ситуацию на местах."У меня огромное количество друзей — это жители оккупированного Донбасса, интеллигентные люди, сбежавшие от пуль, взрывов, потерявшие там дом, недвижимость, близких. Приезжайте — я вам лично вот покажу. Но только чтобы реально, не как ваши, не как товарищ Соловьев, весело вещи говорит в Москве, что происходит. А я всегда говорю: приезжайте, посмотрите, что у нас происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли дорогие или что-то там не запачкает человек", — сказал Зеленский.Возмущенный зал загудел: какая обувь, если против некоторых российских репортеров в СБУ заведены уголовные дела, а украинская граница для российской прессы наглухо закрыта?!"Я думаю, что я здесь пока руковожу дискуссией", — заявил Макрон. Но помощь хозяина саммита спасла лишь на время. В итоге Зеленский оказался наедине с неудобными вопросами.В те последние моменты, когда у лидеров еще была возможность пообщаться, их интересовало, что скажет Путин, который, не теряя время, начал европейцам что-то предметно объяснять. Меркель поняла, что сама радостно объявила по-русски.В тот день к канцлеру ФРГ пришло другое важное понимание. После переговоров "нормандской четверки" Ангела Меркель — как пишет газета "Коммерсант" — без особой радости, но все же сказала Владимиру Путину: "Сегодня ты — победитель".Следующий саммит в "нормандском формате" должен собраться через 4 месяца. И хотя никаких предварительных условий для его проведения никто не выдвигал, очевидно, что все слова сказаны. От Киева потребуются дела.