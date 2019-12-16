Входящее в Rambler Group ООО Рамблер интернет холдинг подает в суд на стриминговый сервис Twitch иск в связи с распространением пиратских трансляций футбольных матчей английской премьер-лиги. В числе требований – блокировка Twitch и взыскание компенсации в размере 180 миллиардов рублей.

Входящее в Rambler Group ООО "Рамблер интернет холдинг" подает в суд на стриминговый сервис Twitch иск в связи с распространением "пиратских трансляций" футбольных матчей английской премьер-лиги. В числе требований – блокировка Twitch и взыскание компенсации в размере 180 миллиардов рублей. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на представителя сервиса в суде Юлианну Табастаеву.В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в Российской Федерации футбольных матчей английской премьер-лиги. Площадкой для трансляций выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт заключен на три года, сообщает ТАСС.Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович подтвердил, что обращение в суд было вызвано выявлением на ресурсе Twitch большого количества случаев незаконных трансляций. Как ожидается, иск ООО "Рамблер Интернет Холдинг" к Twitch Interactive будет рассматриваться в Московском городском суде 20 декабря.Сумма компенсации образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций футбольных матчей английской премьер-лиги (36 тысяч) на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей. Но итоговую сумму компенсации определи суд с учетом фактических установленных обстоятельств.Представители Twitch настаивают: данные требования несправедливы, так как сервис лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе, но не размещает собственный контент, не может менять размещаемый пользователями контент или отслеживать возможные нарушения прав. При этом Twitch принял все необходимые меры, чтобы устранить нарушения.