Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель одержала победу в конкурсе Человек года. Теперь участница телестройки получит квартиру в столице.

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель одержала победу в конкурсе"Человек года". Теперь участница телестройки получит квартиру в столице.В стенах скандального реалити-шоу прошел ставший ужетрадиционным конкурс "Человек года". По новым правилам победителя состязаниявыбирали зрители, а лучшего участника шоу "Дом-2" – все жители телестройки.В итоге народного голосования победила 32-летняя ОльгаРапунцель. Судя по всему, девушке удалось-таки завоевать любовь поклонников шоу.Раньше публика была не так благосклонна к звезде реалити из-за еескандального прошлого. При желании в Сети можно найти интимные снимки и видеоучастницы "Дома-2": еще до появления на телевидении Ольга зарабатывала, раздеваясьперед камерами.Стоит отметить, что за последний год Рапунцель сильноизменилась. На участнице телестройки сказалось материнство. Полтора года назадОльга родила дочь Василису, а сейчас ждет второго малыша. Об этом сообщает .11 Дек 2019 в 4:12 PSTВторым победителем по версии участников стала МаринаАфрикантова. 32-летняя блондинка получила в награду дорогую иномарку. По словамзвезды телестройки, бороться за приз ей помогал муж – Роман Капаклы."Я счастлива! И я до сих пор в это не верю! Спасибо всемучастникам "Дома-2" и "Спаси свою любовь". Всем тем, кто голосовал за меня иподдерживал в конкурсе на протяжении всего времени, для меня это очень ценно! Явас очень всех люблю", – написала участница в личном "Инстаграм".