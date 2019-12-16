Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на комментарии поклонников, высказавшихся о ее расставании с певцом Прохором Шаляпиным. Пианистка порядком озадачила фанатов своими словами.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2019-rasstavshayasya-s-shalyapinym-cymbalyuk-romanovskaya-zaintrigovala-eto-byla-nepravda.html" target="_blank">Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда</a> - Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на комментарии поклонников, высказавшихся о ее расставании с певцом Прохором Шаляпиным. Пианистка порядком озадачила фанатов своими словами.
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2019-rasstavshayasya-s-shalyapinym-cymbalyuk-romanovskaya-zaintrigovala-eto-byla-nepravda.html]Расставшаяся с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская заинтриговала: Это была неправда[/url] - Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на комментарии поклонников, высказавшихся о ее расставании с певцом Прохором Шаляпиным. Пианистка порядком озадачила фанатов своими словами.