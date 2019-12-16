Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии журнала Forbes. Она - вторая женщина в России, ставшая миллиардером (первая — президент Inteco Management Елена Батурина).

Журнал Forbes представил рейтинг самых заметных новых миллиардеров 2019 года. В список вошла россиянка, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.Свой бизнес Татьяна Бакальчук начала вместе с мужем в 2004 году, когда находилась в декретном отпуске: они торговали женской одеждой по немецким каталогам. Сейчас стоимость бизнеса Бакальчук достигает 1,2 миллиарда долларов. Ежемесячно сайт Wildberries посещают более 60 миллионов человек.Также в список Forbes вошла представительница клана Кардашьян Кайли Дженнер, выпускающая косметику Kylie Cosmetics, Маккензи Безос — бывшая жена основателя Amazon, производитель полезных батончиков Kind Даниэль Любецки и другие миллиардеры.