Заходит ковбой в бар. Подходит к бармену и заказывает себе виски:
- Бывают же в жизни ситуации, которые нельзя объяснить.... (залпом выпивает)
Просит повторить...
- Бывают же в жизни ситуации, которые нельзя объяснить.... (залпом выпивает)
Так повторяется несколько раз. Наконец, бармен не выдержал:
- Это что за ситуации такие???
- Видишь ли, захотелось мне сегодня с утреца молочка...
Ну, пошел я доить корову. Надоил ведро, а она, сучка, возьми да пни его левой ногой...
Ну, я привязал левую ногу к стойлу... Надоил еще одно ведро...
А она его правой ногой смахнула...
Я и эту ногу привязал к противоположной стенке стола...
Надоил снова ведро, а она по нему хвостом ебанула...
Я хвост к потолку ремнем со штанов прикрепил.
Здесь штаны с
еще анекдот!