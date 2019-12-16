16.12.2019

2019-12-16 14:25:03

Родители пострадавшего мальчика требуют миллион

Новое судебное заседание по их иску к лечившим ребенка врачам назначено на 20 декабря.

Семья Сюхиных уже больше года пытаются найти справедливость. Врач не заметила в носу у ребенка инородное тело. Мальчик 7 месяцев проходил с колесиком от машинки в носу. За это время мальчик стал задыхаться, перестал посещать детский сад, отказался от игрушек. Правильный диагноз за считанные минуты поставили в областной детской больнице и прооперировали.

На заседании представители клиники-ответчика утверждали, что инородное тело появилось после курса лечения. И показывали документы из клиники на улице Мира.

Выяснилось, что врач посылала Сюхиных в клинику под тем же брэндом на Добросельской, якобы из-за отсутствия необходимого оборудования. Родители и не подозревали, что ходили в разные больницы под одним названием.

Судья предложил пойти на мировое соглашение. Стороны не согласились. Родители требуют полного возмещения морального и материального ущерба - миллион рублей. Кстати, сумма выросла посте того, как клиника отказалась выплатить им 50 тысяч, на эти деньги Сюхины хотели отправить сына на море.