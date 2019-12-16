В следующем году Роскосмос планирует протестировать двухчасовую схему полета к МКС. Корабли должны будут достигать станции после всего одного витка вокруг Земли. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В следующем году Роскосмос планирует протестировать двухчасовую схему полета к МКС. Корабли должны будут достигать станции после всего одного витка вокруг Земли. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время рабочей поездки в Амурскую область.Он напомнил, что в этом году 4 апреля поставлен мировой рекорд по скорости доставки до МКС. Грузовик "Прогресс" преодолел этот путь 3 часа 21 минуту по двухвитковой схеме.Рогозин объявил, что на космодроме Восточный начнется подготовка к строительству стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты "Ангара". Проектирование комплекса уже идет, в частности, просчитывается необходимый объем бетона, сообщает "Россия 24". Строительство может начаться уже в 2022 году.Также есть планы и по развитию наземной инфраструктуры космодрома Восточный. Кроме того, глава госкорпорации предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном."Если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться​​​, — сказал Рогозин. – Идет достройка первой очереди под жесточайшим контролем генеральной дирекции нового состава и одновременное ритмичное строительство второй очереди космодрома Восточный".Кроме того, он сообщил, что все проекты в сфере космоса будут объединены в единую госпрограмму. По его словам, существование нескольких разных федеральных программ, не согласованных друг с другом, "создает хаос в действиях". Также следующем году начнутся первые работы по формированию проекта глобальной связи "Сфера".