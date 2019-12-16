Юниорская сборная России возрастной категории до 18 лет стала победителем Мирового кубка вызова, проходившего в канадском Доусон-Крике. В финальном матче российские хоккеисты обыграли команду Канада-Восток. Итоговый счет – 2:1 (ОТ).

Юниорская сборная России возрастной категории до 18 лет стала победителем Мирового кубка вызова, проходившего в канадском Доусон-Крике. В финальном матче российские хоккеисты обыграли команду "Канада-Восток". Итоговый счет – 2:1 (ОТ).В составе сборной России голами отличались Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин – автор победного гола в овертайме. Вратарь российской команды Егор Гуськов отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Единственную шайбу у канадцев забил Райан Александер.