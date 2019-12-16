Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) все же отстранил Россию на 4 года от участия в крупных международных соревнованиях, включая две ближайшие Олимпиады - летом в Токио и зимой 2022 года в Китае.

Автор: Дмитрий КиселёвИсполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) все же отстранил Россию на 4 года от участия в крупных международных соревнованиях, включая две ближайшие Олимпиады — летом в Токио и зимой 2022 года в Китае. Если российские спортсмены индивидуально докажут свою "чистоту", то смогут участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом. Исполнение российского гимна также будет под запретом. Крупные международные соревнования внутри России также должны быть перенесены в другие страны. Решение должно вступить в силу через 21 день после принятия. Однако Россия имеет право оспорить вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).Политические мотивы решения WADA не вызывают сомнений. История с дискриминацией российских спортсменов тянется уже несколько лет. И, как правило, все международные спортивные инстанции принимают решения не в пользу россиян. В итоге многие наши спортсмены, непричастные к допинговым скандалам, так и не приняли участие в прошлой зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане.Автор: Ася ЕмельяноваЕдиногласно "за", точнее "против" России были все 17 человек. Но мы не зря бежим за Франческо Битти Риччи: если и был бы на исполкоме за нас хоть один голос, то его."Возможность для российских спортсменов есть. Это важно", — сказал Франческо Битти Риччи, член исполкома WADA.- Все были объективны или все-таки много политики внутри этого решения?- Конечно, есть политика. Спорт сегодня очень важен, потому без политики никак, — отметил Риччи.- Но вы пытались убедить своих коллег?- Я говорил со всеми. Но решение такое, какое есть . Но есть же арбитраж. Россия должна подать в CAS.А вице-президент WADA Линда Хеллеланд сама бежит к журналистам — выступать на пресс-конференцию ее не позвали, а рассказать, как разочарована мягким решением, очень хотелось. Ее почти трясет от досады. Хеллеланд требовала извинений на государственном уровне и полной дисквалификации России и всех спортсменов, какой бы безупречной ни была репутация."Я недовольна. Я бы хотела полной дисквалификации без права проводить большие спортивные соревнования в ближайшие 4 года", — заявила Линда Хеллеланд.Вместо извинений на государственном уровне, о которых мечтает вице-президент WADA, на государственном уровне – недоумение. Потому что российский спорт второй раз пытаются наказать по тому же самому обвинению, а это — юридический нонсенс.Несколько лет назад мы признали наличие проблем с допингом, переформатировали РУСАДА. Год назад агентство восстановили в правах, мы съездили в Рио без легкоатлетов, а в Пхенчхан — без флага и гимна, в белом. Теперь все то же самое — еще на 4 года. Плюс WADA приказывает отобрать у нас все крупные международные соревнования, даже те, к которым уже полным ходом идет подготовка."Если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие", — заявил Владимир Путин.Формально решение исполкома WADA — это всего лишь рекомендации, но попробуй их ослушаться. Год назад вступил в силу новый Стандарт по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу. Его подписали все — МОК, международные и национальные федераций — наделив WADA властью и правами. WADA, получается, решает за все и всех.WADA — а это не международная федерация – командует, быть ли чемпионату мира по хоккею в Казани. WADA, не МОК командует, под каким флагом россиянам ехать в Токио. WADA будет разрабатывать критерии чистоты, а потом под лупой рассматривать заявки российских спортсменов, которые претендуют на участие в играх и чемпионатах в нейтральном статусе."Мы попадаем в ситуацию, когда в эту ситуацию попало абсолютно новые поколения, незапятнанное, чистейшее поколение российских спортсменов. Здесь мы говорим и про наших блестящих фигуристок, и про наших молодых талантливых лыжников, и про биатлонистов, которые в этом сезоне выглядят совсем по-другому. Как коршуны на добычу налетели, давайте мы всю команду отстраним, абсолютно всю", — возмущен спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.Надежда России на арбитраж — это надежда на то, что обвинения и доказательства хотя бы будут рассмотрены. Ведь мы предлагали создать рабочую группу, перепроверить первоисточники — покопаться с в РОУ файлах с допинг-пробами "А" и "Б". Ведь баз допинг-тестов 2015 года, в который WADA обнаружили следы изменений, — продукт "сделай сам", она никогда не была сертифицирована, одобрена. Как выяснилось, вносить в нее корректировки ее разработчик, сбежавший в Штаты экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков мог удаленно уже из-за океана.Разбираться и сотрудничать с Россией WADA не захотела. С такими правами и властью агентство превратилось в идеальный карательный механизм. Может наказывать всех: и опытных спортсменов, и молодых, которые в 2015-м еще были детьми."Очень обидно, что из-за недобросовестных спортсменов, которые когда-то были уличены в применении допинга, сегодня страдает та молодежь, которая совершенно непричастна к этому", — сказала Ирина Слуцкая, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию."Я общался с различными зарубежными спортсменами. И все убеждены в одном, что спортсмен, который не нарушал антидопинговое законодательство, не может быть подвержен санкциям. Вот на это мнение тоже нужно опираться", — считает Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания.Так пристально WADA следит, конечно, только за Россией. И наказывает только нашу сборную. В 2003-м, например, обнаружилось, как плотно легкоатлеты США сотрудничали с лабораторией BALCO, 15 лет принимали допинг. Когда мошенничество вскрылось, никого не отстранили: ни сборную США, ни конкретно даже сборную по легкой атлетике.За каждый спорт, каждый чемпионат, каждого спортсмена, за своих и свои права Россия будет бороться всеми возможными методами во всех возможных инстанциях. И прежде всего — Спортивном арбитражном суде Лозанны, которому уже очень скоро разбираться со свежим и очень спорным решением WADA.