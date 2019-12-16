В Гидрометцентре рассказали о погоде в январе. Россиян ожидает довольно мягкая зима.

В Гидрометцентрерассказали о погоде в январе. Россиян ожидает довольно мягкая зима.В Москве температура после Нового года будетпревышать норму на один градус. В центральных областях прогнозируется многоосадков, то есть возможны снегопады.По словам заведующейлаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в январе теплее обычного будет навостоке Центрального округа, на юге европейской территории, а также в Поволжьеи на Урале.Также онаотметила, что небольшое потепление ожидается на севере Сибири, в Амурскойобласти и Хабаровском крае, передает Синоптик уточнила, что немногохолоднее нормы январь будет на западе Мурманской области, на севере Карелии, атакже на западе Ленинградской области, сообщает телеканал .Небольшое повышение температуры может быть также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии, пишет сайт Несмотря нато, что в целом в России прогнозируется мягкая зима, некоторые жители нашейстраны ощутят на себе "все прелести" очень холодной погоды без осадков. Такаяпогода в январе ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа.