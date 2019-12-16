В Гидрометцентре
рассказали о погоде в январе. Россиян ожидает довольно мягкая зима.
В Гидрометцентре
рассказали о погоде в январе. Россиян ожидает довольно мягкая зима.
В Москве температура после Нового года будет
превышать норму на один градус. В центральных областях прогнозируется много
осадков, то есть возможны снегопады.
По словам заведующей
лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в январе теплее обычного будет на
востоке Центрального округа, на юге европейской территории, а также в Поволжье
и на Урале.
Также она
отметила, что небольшое потепление ожидается на севере Сибири, в Амурской
области и Хабаровском крае, передает Синоптик уточнила, что немного
холоднее нормы январь будет на западе Мурманской области, на севере Карелии, а
также на западе Ленинградской области, сообщает телеканал .
Небольшое повышение температуры может быть также на севере Сибири, в Амурской области и Хабаровском крае, на западе Якутии, пишет сайт Несмотря на
то, что в целом в России прогнозируется мягкая зима, некоторые жители нашей
страны ощутят на себе "все прелести" очень холодной погоды без осадков. Такая
погода в январе ожидается на северо-востоке Дальневосточного округа.