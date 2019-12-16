Американское издание Forbes опубликовало список самых заметных новых миллиардеров в этом году. В рейтинг попала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает . В ..

Американское издание Forbes опубликовало список самых заметных новых миллиардеров в этом году. В рейтинг попала основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает .В материале отмечается, что предпринимательница стала после Елены Батуриной второй женщиной, чье состояние достигло одного миллиарда долларов. Татьяна Бакальчук запустила проект Wildberries в 2004 году, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком, передает .