Центральный банк России опубликовал новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает укреплять позиции. Официальный на сегодня, 16 декабря, составляет 62,55 за доллар ..

Центральный банк России опубликовал новые данные о торгах на Московской бирже. Отечественная валюта продолжает укреплять позиции. Официальный на сегодня, 16 декабря, составляет 62,55 за доллар и 69,86 за евро.Однако эксперты дают неутешительные прогнозы. По словам аналитика "БКС Премьер"Антона Покатовича, на этой неделе российская валюта будет тяготеть к ослаблению. Этому процессу будут способствовать недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и сезонность конца года, сообщает "".