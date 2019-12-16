Полиция задержала воров в пункте приёма лома

В Камешковском районе 30-летний и 33-летний мужчины пойдут под суд за кражу более тонны металлических конструкций для привязки скота, сообщает УМВД России по Владимирской области.В сентябре в полицию обратились представители фермы в Камешковском районе, сообщившие о пропаже металлических конструкций для привязки скота. Полицейские задержали подозреваемых в пункте приёма лома, а у них в машине нашли похищенные несколькими часами ранее конструкции.Общая масса похищенного металла превысила 1300 кг. Уголовное дело направлено в суд.