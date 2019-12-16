Певец Олег Газманов примерный семьянин. Артист много времени уделяет жене и души не чает в детях.

Певец Олег Газманов примерный семьянин. Артист много времениуделяет жене и души не чает в детях.У Газманова трое отпрысков. От первой жены, Ирины Газмановой,у артиста есть сын Родион. Вместе со второй супругой Мариной Муравьевой-Газмановойзнаменитость воспитала 22-летнего пасынка Филиппа и 16-летнюю дочь Марианну.Олег Газманов часто рассказывает об отпрысках и их достижениях в соцсетях. Сегодня, например, он поделился радостной новостью: его дочь празднует16-летие.В честь праздника наследницы вокалист опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм"трогательное видео: фотографии из семейного архива сменяют друг друга под песнюартиста "Доча". На одном из снимков можно увидеть, как Газманов держит на рукахзапеленутого младенца."С днем рождения, Рыжик мой любимый (здесь идалее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.). Радуюсь, чтотебе уже 16 и грустно по тому же поводу! Всех благ. Ищи свое место в жизни,найди и будь счастлива.... / Жизнь моя бродячая / С бедами, удачами/ Давит монотонный вес проблем / Как пресс / К сердцу прижимаю я / Нежноесоздание / Целый мир, в котором запах твой родной со мной..." – написалОтметим, что 16-летняя Марианна во многом похожа на знаменитогоотца. Девушка с ранних лет увлечена сценой. Она учится в школе с театральнымуклоном, где занимается актерским мастерством, изучает историю театра. Также наследницаиграет на гитаре, поет и танцует в студии "Тодес".24 Сен 2019 в 10:48 PDT