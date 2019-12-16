Участник шоу План Б Валерий Попович отмел в сторону Батрутдинова. По его словам, он нисколько не ревновал Ольгу к Тимуру.

Участник шоу "План Б" Валерий Попович отмел в сторону Батрутдинова. По его словам, он нисколько не ревновал Ольгу к Тимуру.Молодой человек признается, что все время участия на проекте наблюдал за отношениями Бузовой и Батрутдинова. Стоит заметить, что знаменитости очень тесно общаются, однако между ними нет никаких романтических чувств. Это заметил и Валерий, а потому решил, что поводов для ревности нет и Тимур куда больше заинтересован в женской половине проекта, нежели в поющей телеведущей."#Дружбанаграни – это лишь публичное название их дружбы для большейинтриги. Они, на самом деле, прекрасные друзья, всегда поддерживали другдруга во время проекта. В свою очередь, Тимур всегда был рядом с нами", – рассказал Попович в интервью журналистам издания .Кроме того, молодой человек был настолько уверен в себе, что даже о конкуренции говорил так, словно ее и не было вовсе. Стоит заметить, что основными претендентами на сердце Ольги Бузовой были как раз Валерий и Роман Гриценко. Мужчины жили вместе в одной локации и тесно общались. О Гриценко Попович может сказать только то, что экс-участник "Дома 2" на самом деле искренний человек и относится к другим так же, как относятся к нему."Из-за Оли у нас никогда не возникало конфликтов, каждый делал то, чтопосчитает нужным, по мере своих сил и желаний, итоговое решение в любомслучае за Ольгой", – отметил Валерий. Напомним, что 15 декабря Бузова уже сделала итоговый выбор. Она отказала обоим участникам и теперь будет помогать Батрутдинову выбрать себе невесту.15 Дек 2019 в 7:11 PST