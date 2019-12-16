Первый полк Ужурского ракетного соединения подготавливается к перевооружению на ракетный комплекс Сармат. Идет подготовка к летным испытаниям с этой ракетой, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Первый полк Ужурского ракетного соединения подготавливается к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат". Идет подготовка к летным испытаниям с этой ракетой, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Он отметил, что Ракетные войска стратегического назначения полностью готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса, передает РИА Новости.Каракаев рассказал, что в 2024 году РВСН полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства. Закуплены сто новых основных образцов военной техники и вооружения, из-за чего появилась возможность перевооружить три ракетных полка на комплексы "Ярс". Еще один полк перевооружается на "Авангард".К концу 2019 года доля современных ракетных комплексов в РВСН составит 76 процентов. К 2024 году она достигнет ста процентов. В составе ракетных войск не останется ни одного комплекса устаревшего советского производства."Сармат" создается Центром имени Макеева как замена самой тяжелой в мире ракете "Воевода" (в НАТО ее называют "Сатана"). Такая ракета будет способна атаковать цели через Южный и Северный полюс. Дальность ее полета – 18 тысяч километров."Ярс" — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью, модификация "Тополя-М". Вместе с "Тополем" он станет основой ударной группировки РВСН."Авангард" — гиперзвуковой ракетный комплекс с управляемым боевым блоком. Он запускается к цели с помощью межконтинентальной баллистической ракеты.