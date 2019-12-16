Травма, полученная нападающим Лиона Мемфисом Депаем в игре с Ренном оказалась серьезной. У футболиста выявлен разрыв крестообразной связки.

Травма, полученная нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем в игре с "Ренном" оказалась серьезной. У футболиста выявлен разрыв крестообразной связки."Лион" подтвердил травму своего капитана. Мемфис сможет вернуться в строй не раньше августа. Таким образом, 25-летний лидер сборной Голландии пропустит не только вторую часть сезона, но и чемпионат Европы."Лион" в игре с "Ренном" потерял не только Мемфиса. Аналогичное повреждение получил полузащитник Жефф Ред-Аделайд, который считается кандидатом в сборную Франции.