В Монако завершился этап женской шахматной серии Гран-при ФИДЕ, в котором принимали участие четыре россиянки. Экс-чемпионка мира Александра Костенюк с помощью бурного финиша стал первой, а Александра Горячкина финишировала на 3-м месте.

В Монако завершился этап женской шахматной серии Гран-при ФИДЕ, в котором принимали участие четыре россиянки. Экс-чемпионка мира Александра Костенюк с помощью бурного финиша стал первой, а Александра Горячкина финишировала на 3-м месте.В заключительном, 11-м туре Костенюк белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц. Горячкина, уступила представительнице Индии Хампи Конеру. Наша Екатерина Лагно обыграла Пиа Крамлинг из Швеции, а Валентина Гунина сыграла вничью с украинкой Анной Музычук.По итогам 11 туров Костенюк, Горячкина и Конеру набрали одинаковое количество баллов (по 7), однако победительницей по дополнительным показателям стала Костенюк, а Горячкина оказалась на 3-м месте. Лагно (6,5 очков) стала четвертой, а Гунина (2) заняла последнее, 12-е место.