Телеведущий попал в сложную ситуацию в торговом центре.
Дмитрий Шепелев отправился туда с детьми.
Телеведущий попал в сложную ситуацию в торговом центре.
Дмитрий Шепелев отправился туда с детьми.
Шоумен в одиночку воспитывает шестилетнего сына Платона. Дмитрий
Шепелев ответственно относится к своей родительской роли, поэтому часто просит
совета у более опытных в этом вопросе подписчиков в соцсетях.
В "Сторис" личного "Инстаграм" артист задал поклонникам что-то
наподобие загадки. Шепелев отметил, что с ним произошел любопытный эпизод. Шоумен
подробно описал детали случившегося и попросил найти из сложившийся ситуации
выход. Самому смекалистому подписчику знаменитость обещала билеты в кино.
"Дано: один ребенок-мальчик, один ребенок-девочка и один
взрослый дядя. Условие: в торговом центре ребенок-мальчик очень сильно захотел
в туалет и отказывается идти один. При этом девочка отказывается заходить в
мужской туалет, но взрослый дядя очень боится оставлять девочку одну. Вопрос:
что делать взрослому дяде, чтобы не потерять одного ребенка, не замарать
другого и, самое главное, успеть на фильм?" – рассказал телеведущий.
10 Дек 2019 в 10:32 PST
Нет сомнений, что главными героями этой забавной истории стали
, его сын Платон и сверстница мальчика – Лада. Это дочка возлюбленной
телеведущего, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Отметим, что отношения и Екатерины Тулуповой
давно перешли в ранг серьезных. Через полгода после начала отношений шоумен сделал
избраннице предложение. Влюбленные давно живут вместе. Интересно, что
телеведущий говорит: "мои дети", когда речь заходит о Платоне и Ладе.