Телеведущий попал в сложную ситуацию в торговом центре. Дмитрий Шепелев отправился туда с детьми.

Телеведущий попал в сложную ситуацию в торговом центре.Дмитрий Шепелев отправился туда с детьми.Шоумен в одиночку воспитывает шестилетнего сына Платона. ДмитрийШепелев ответственно относится к своей родительской роли, поэтому часто проситсовета у более опытных в этом вопросе подписчиков в соцсетях.В "Сторис" личного "Инстаграм" артист задал поклонникам что-тонаподобие загадки. Шепелев отметил, что с ним произошел любопытный эпизод. Шоуменподробно описал детали случившегося и попросил найти из сложившийся ситуациивыход. Самому смекалистому подписчику знаменитость обещала билеты в кино."Дано: один ребенок-мальчик, один ребенок-девочка и одинвзрослый дядя. Условие: в торговом центре ребенок-мальчик очень сильно захотелв туалет и отказывается идти один. При этом девочка отказывается заходить вмужской туалет, но взрослый дядя очень боится оставлять девочку одну. Вопрос:что делать взрослому дяде, чтобы не потерять одного ребенка, не замаратьдругого и, самое главное, успеть на фильм?" – рассказал телеведущий.10 Дек 2019 в 10:32 PSTНет сомнений, что главными героями этой забавной истории стали, его сын Платон и сверстница мальчика – Лада. Это дочка возлюбленнойтелеведущего, дизайнера Екатерины Тулуповой.Отметим, что отношения и Екатерины Тулуповойдавно перешли в ранг серьезных. Через полгода после начала отношений шоумен сделализбраннице предложение. Влюбленные давно живут вместе. Интересно, чтотелеведущий говорит: "мои дети", когда речь заходит о Платоне и Ладе.