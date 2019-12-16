Телеведущий взбудоражил пользователей Сети горячим фото. Максим Галкин предстал
с голым торсом.
Телеведущий взбудоражил пользователей Сети горячим фото. Максим Галкин предстал
с голым торсом.
Артист в разгар
зимы опубликовал летний снимок в соцсети. "Расставляю
новогодние эфиры", – подписал снимок Максим Галкин, поставив хештег
#красавецмужчина.
Кадр
вызвал бурную реакцию фолловеров. В комментариях пошла волна
комплиментов и критики. Большинство иронично восприняло публикацию мужа Аллы
Пугачевой. Многим показалось, что 43-летний Максим Галкин не в лучшей
физической форме.
"А че живот на втянул?"
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Макс
что с Вашим торсом?", "Эх сисечки бы подкачать и будет шикарно", "От
скромности не умрешь", – высмеяли юмориста подписчики. На колкие комментарии тот ответил шутками.
16 Дек 2019 в 12:55 PST
На вопрос одной из поклонниц, почему он в штанах, мол, нужно
было и их снять, артист отметил, что этот ход оставил на будущее. В одном из комментариев посоветовали "подсушиться", чтобы были видны "кубики".
Справедливости ради фанаты восхитились его
телом. "Красавец", "Какой жилистый", "Прям
Аполлон", – высказались они.