Телеведущий взбудоражил пользователей Сети горячим фото. Максим Галкин предстал с голым торсом.

Телеведущий взбудоражил пользователей Сети горячим фото. Максим Галкин предсталс голым торсом.Артист в разгарзимы опубликовал летний снимок в соцсети. "Расставляюновогодние эфиры", – подписал снимок Максим Галкин, поставив хештег#красавецмужчина.Кадрвызвал бурную реакцию фолловеров. В комментариях пошла волнакомплиментов и критики. Большинство иронично восприняло публикацию мужа АллыПугачевой. Многим показалось, что 43-летний Максим Галкин не в лучшейфизической форме."А че живот на втянул?"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Максчто с Вашим торсом?", "Эх сисечки бы подкачать и будет шикарно", "Отскромности не умрешь", – высмеяли юмориста подписчики. На колкие комментарии тот ответил шутками.16 Дек 2019 в 12:55 PSTНа вопрос одной из поклонниц, почему он в штанах, мол, нужнобыло и их снять, артист отметил, что этот ход оставил на будущее. В одном из комментариев посоветовали "подсушиться", чтобы были видны "кубики".Справедливости ради фанаты восхитились еготелом. "Красавец", "Какой жилистый", "ПрямАполлон", – высказались они.