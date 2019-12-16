Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в многомиллионном взяточничестве и хищениях.

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в многомиллионном взяточничестве и хищениях, передает "Интерфакс".Шестун обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере.По данным следствия, с 2003 по 2018 годы, занимая должность главы Серпуховского района, через доверенных лиц Шестун 43 коммерческих организаций, которыми и руководил. На незаконные доходы он приобретал по заниженным ценам муниципальные земельные участки. Ему также инкриминируется получение взятки за общее покровительство.