Центральное телевидение Китая отменило трансляцию игры Арсенала с Манчестер Сити после того, как футболист канониров Месут Озил обвинил Пекин в нарушении прав уйгуров.

Центральное телевидение Китая отменило трансляцию игры "Арсенала" с "Манчестер Сити" после того, как футболист "канониров" Месут Озил обвинил Пекин в нарушении прав уйгуров. По мнению игрока китайские власти, якобы, закрывают уйгурские мечети и школы и принуждают жить в концлагерях.Руководство английского клуба поспешило заверить, что всё сказанное полузащитником — исключительно его личное мнение, сообщает телеканал "Россия 24". У клуба имеются планы на китайский и традиционно прибыльный рынок, поэтому в клубе решили дистанцироваться от заявления своего игрока.Впрочем, пользователей соцсетей из КНР эти заявления не успокоили. Они считают пост Озила в его личном Twitter-аккаунте оскорбительным для всего государства.Любопытно, что не показанный на территории Китая матч закончился поражением "Арсенала" со счётом 0:3. Сам Озил вышел на поле с первых минут и отыграл около часа, после чего был заменен.