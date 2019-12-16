Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей в эфире вечернего музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live. Его транслируют на американском канале NBC.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей в эфире вечернего музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live. Его транслируютна американском канале NBC.Для съемок светская львица выбрала очень необычный наряд от российского дизайнера Александра Терехова. Это оказалось усыпанное блестками обтягивающее платье в пол. Рукава и горловина у него закрыты, зато на левой ноге красуется неприлично высокий вырез. А босоножки на шпильке в тон визуально еще больше вытягивают ноги Скарлетт.Серия снимков голливудской актрисы в этом аутфите опубликована на официальной странице в Инстаграм бренда Александра Терехова."Скарлет Йохансен в платье с кристаллами", – гласит подпись под постом.Отметим, на протяжении последних 15 лет дизайнер Александр Терехов уже 15 лет создает женскую одежду и аксессуары. Именно он оставался единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке в течение нескольких лет, сообщает .26 Ноя 2019 в 5:54 PSTНапомним, на шоуSaturday Night Live явилась вместе со своим – 37-летним Колином Жостом. Во время программы Скарлет публично призналась мужчине в безграничной любви.