Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей в эфире вечернего музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live. Его транслируют
на американском канале NBC.
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала гостьей в эфире вечернего музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live. Его транслируют
на американском канале NBC.
Для съемок светская львица выбрала очень необычный наряд от российского дизайнера Александра Терехова. Это оказалось усыпанное блестками обтягивающее платье в пол. Рукава и горловина у него закрыты, зато на левой ноге красуется неприлично высокий вырез. А босоножки на шпильке в тон визуально еще больше вытягивают ноги Скарлетт.
Серия снимков голливудской актрисы в этом аутфите опубликована на официальной странице в Инстаграм бренда Александра Терехова."Скарлет Йохансен в платье с кристаллами", – гласит подпись под постом.
Отметим, на протяжении последних 15 лет дизайнер Александр Терехов уже 15 лет создает женскую одежду и аксессуары. Именно он оставался единственным российским дизайнером на неделях моды в Нью-Йорке в течение нескольких лет, сообщает .
26 Ноя 2019 в 5:54 PST
Напомним, на шоуSaturday Night Live явилась вместе со своим – 37-летним Колином Жостом. Во время программы Скарлет публично призналась мужчине в безграничной любви.