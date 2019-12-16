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<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2019-skonchalsya-na-meste-v-moskve-inomarka-sbila-pensionera.html" target="_blank">Скончался на месте: в Москве иномарка сбила пенсионера</a> - В Москве автомобиль Toyota сбил 84-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла вечером 15 декабря на Хорошевском шоссе. От полученных травм ..