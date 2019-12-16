Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции Слуга народа, считает, что президент Владимир Зеленский уже не способен контролировать ни фракцию, ни партию, ни офис главы государства.

Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции "Слуга народа", считает, что президент Владимир Зеленский уже не способен контролировать ни фракцию, ни партию, ни офис главы государства.В интервью изданию "Главком" Поляков заявил, что изменил свою оценку президента. Если раньше депутат считал, что Зеленский находится в некоем "информационном коконе", то сейчас Поляков более резок в своих оценках. "Он не в состоянии в корне изменить ситуацию. Он ничего не видит и не слышит", – сказал Поляков изданию.Ранее Поляков публиковал аудиозапись. Как утверждал сам депутат, на ней зафиксированы неформальные переговоры ряда депутатов "Слуги народа" с руководством Днепропетровской полиции. На ней слышно, как собеседники обсуждают "крышевание" партии силовиками в обмен на лояльность в "чувствительных" вопросах.Позже Поляков сообщил, что подал заявление в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).15 ноября фракция политической силы в Верховной раде приняла решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции.