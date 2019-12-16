Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал попадание России в тройку самых могущественных стран в мире. Он подчеркнул, что у страны есть собственные цели, и соревноваться с другими по военной мощи она не собирается.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал попадание России в тройку самых могущественных стран в мире. Он подчеркнул, что у страны есть собственные цели, и соревноваться с другими по военной мощи она не собирается.Специалисты BAV Group и университета Пенсильвании, сравнив военную мощь, данные ВВП, уровень доминирование на геополитической арене, роль в международных альянсах, освещенность в СМИ и целый ряд других показателей, составили рейтинг самых могущественных стран в мире. Россия в нем заняла второе место.Ближайшими конкурентами нашей страны оказались США (первое место) и Китай (третье место). Как подчеркнули в Совете Федерации, перед Россией не стоит задача обогнать американцев. "Есть задача повысить объем и уровень нашей экономики", – цитирует Владимира Джабарова. "С точки зрения обороноспособности у нас все нормально, а вот поднимать экономику необходимо", – добавил он.Сенатор отметил, что именно на выполнение этой задачи ориентированы все национальные проекты, которые реализуются в России. "И как только у нас в этом плане будут результаты, – позиция России будет укрепляться. А вот соревноваться смысла никакого нет", – уверен он.Напомним, как писали "Дни.ру", в десятку могущественных стран мира вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Пользователи Сети, в свою очередь, в шутку возмутились отсутствием в этом перечне Украины.