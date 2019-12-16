Мужчина предоставил паспорт и водительское удостоверение для получения кредита на сумму более 1,7 млн рублей для покупки автомашины...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали мужчину по подозрению в попытке получения кредита на покупку автомобиля по подложным документам.В территориальный отдел полиции обратился сотрудник одного из кредитных учреждений. По словам заявителя, мужчина пришел в автосалон, расположенный на шоссе Энтузиастов, где предоставил паспорт и водительское удостоверение для получения кредита на сумму более 1,7 млн рублей для покупки автомашины.Однако при проверке документов клиента у работников банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Как выяснилось, мужчина предоставил подложные документы.По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможного соучастника.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73