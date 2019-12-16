Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда потерпевший отвлекся, похитил его мобильный телефон...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в краже мобильного телефона.В территориальный отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением о краже мобильного телефона.Как установили оперативники, потерпевший находился в одном из торговых центров г. Москвы. Злоумышленник воспользовался моментом, когда мужчина отвлекся, и похитил у него мобильный телефон. Материальный ущерб составил более 85 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27