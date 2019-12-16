В исследовании одного из крупнейших российских сайтов по подбору персонала названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2020 году. Кроме того, перечислены сферы деятельности, в которых работникам с большой долей вероятности поднимут зарплату.

В исследовании одного из крупнейших российских сайтов по подбору персонала названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2020 году. Кроме того, перечислены сферы деятельности, в которых работникам с большой долей вероятности поднимут зарплату.Большой спрос по-прежнему остается на специалистов IT-сектора, также будут востребованы работники так называемых массовых профессий: продавцы, кассиры, водители, официанты, курьеры, строители.Из узкоквалифицированных более всего будут специалисты по таргетированной и контекстной рекламе.Как отмечается в исследование сервиса Работа.ру, в 2020-м сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9 процентов.При этом из тысячи опрошенных в ноябре российских работодателей в следующем году повышать зарплаты планируют 25 процентов компаний.Что касается уходящего года, то самые высокие темпы роста зарплат традиционно продемонстрировала сфера информационных технологий (там она выросла на 10,2 процента).Причем, зарплаты в IT уже давно растут опережающими рынок темпами: с момента кризиса 2008 года в этой отрасли они поднялись почти в 2,3 раза, в то время как остальной рынок за тот же период в среднем вырос в 1,8 раза, сообщает РИА Новости.От 7,4 до 7,8 процента росли зарплаты в сфере транспорта, логистики, банковского сектора, а также маркетинга и рекламы.