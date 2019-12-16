Стало известно о главных угрозах здоровью домашних питомцев в Новый год. Эксперты рассказали, как уберечь любимого пушистика от опасности.
Стало известно о главных угрозах здоровью домашних питомцев в Новый год. Эксперты рассказали, как уберечь любимого пушистика от опасности.
В первую очередь, специалисты предупреждают об опасностях салюта для домашних животных. Питомец может сильно испугаться громких резких звуков вплоть до разрыва сердца. Ветеринары порекомендовали задернуть шторы в квартире, отвлечь кошек и собак лакомством, пернатых любимцев накрыть плотным одеялом, а грызунов в клетках унести подальше от окон.
Кроме того, как сообщает телеканал "", собак нужно выгуливать перед салютом и никак не во время него. Животное получит огромный стресс от громких залпов и может сорваться с поводка. В атмосфере праздника найти и догнать любимого пушистика станет практически невозможно, т.к. перепуганный зверек может развить большую скорость.
Также специалисты крайне не рекомендуют угощать домашних питомцев едой с праздничного стола, которая, зачастую совсем не полезна для здоровья животного. В свою очередь подобный акт "щедрости" может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой любимца.
Помимо этого особенно внимательными стоит быть хозяевам, чьи пушистики питают страсть к елочным украшениям. В лучшем случае, животное может уронить на себя елку, как это часто делают коты, а в худшем – попробовать на вкус стеклянный шарик, и тогда последствия могут быть весьма печальными, вплоть до летального исхода.