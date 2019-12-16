Стало известно о главных угрозах здоровью домашних питомцев в Новый год. Эксперты рассказали, как уберечь любимого пушистика от опасности.

Стало известно о главных угрозах здоровью домашних питомцев в Новый год. Эксперты рассказали, как уберечь любимого пушистика от опасности.В первую очередь, специалисты предупреждают об опасностях салюта для домашних животных. Питомец может сильно испугаться громких резких звуков вплоть до разрыва сердца. Ветеринары порекомендовали задернуть шторы в квартире, отвлечь кошек и собак лакомством, пернатых любимцев накрыть плотным одеялом, а грызунов в клетках унести подальше от окон.Кроме того, как сообщает телеканал "", собак нужно выгуливать перед салютом и никак не во время него. Животное получит огромный стресс от громких залпов и может сорваться с поводка. В атмосфере праздника найти и догнать любимого пушистика станет практически невозможно, т.к. перепуганный зверек может развить большую скорость.Также специалисты крайне не рекомендуют угощать домашних питомцев едой с праздничного стола, которая, зачастую совсем не полезна для здоровья животного. В свою очередь подобный акт "щедрости" может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой любимца.Помимо этого особенно внимательными стоит быть хозяевам, чьи пушистики питают страсть к елочным украшениям. В лучшем случае, животное может уронить на себя елку, как это часто делают коты, а в худшем – попробовать на вкус стеклянный шарик, и тогда последствия могут быть весьма печальными, вплоть до летального исхода.