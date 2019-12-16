Жители городского округа Домодедово пожаловались на агрессивную стаю собак. По их словам, животные чаще всего разгуливают возле школ. На днях дочка вышла из школы, и опять эта стая бежит. ..

Жители городского округа Домодедово пожаловались на агрессивную стаю собак. По их словам, животные чаще всего разгуливают возле школ."На днях дочка вышла из школы, и опять эта стая бежит. Ребенок сразу забежал в здание. Хорошо, что я была дома и смогла встретить дочь", – рассказала мать одной из учениц.Представители администрации Домодедово рассказали, что специалисты проводят мероприятия по отлову, чипированию и вакцинации собак. В пресс-службе добавили, что проверят информацию о бродячих животных возле учебных заведений, передает .