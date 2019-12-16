Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.

Санкт-Петербургский городской суд отказался переводить под домашний арест историка Олега Соколова. Таким образом, в следственном изоляторе как минимум до 8 января.Как сообщает РИА Новости, сейчас он находится в Москве в центре психиатрии и наркологии имени Сербского, где должны провести его психолого-психиатрическую экспертизу. Дело Соколова передали в центральный аппарат СКР, а самого его перевели из петербургских "Крестов" в московскую "Бутырку".Олег Соколов подозревается в жестоком убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Задержали его 9 ноября в тот момент, когда он выкидывал рюкзак с останками девушки в реку Мойку. На суде он признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения.По версии следствия, он застрелил Анастасию, когда она спала, а потом расчленил ее. При этом сам Соколов настаивает на том, что он действовал в состоянии аффекта. Его адвокат предположил, что это мог быть дебют шизофрении "на фоне активной фазы Луны".Теперь историк собирается написать книгу о совершенном преступлении. Все произошедшее он назвал "страшным сном" и попросил своих сторонников писать ему письма в СИЗО.