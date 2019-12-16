В минувшее воскресенье некоторые СМИ сообщили, что телеканал Россия-1 заглушил слово протесты в песне группы Би-2 Люди на эскалаторах. Инцидент произошел во время трансляции церемонии ..

В минувшее воскресенье некоторые СМИ сообщили, что телеканал "Россия-1" заглушил слово "протесты" в песне группы Би-2 "Люди на эскалаторах". Инцидент произошел во время трансляции церемонии вручения премии "Виктория", передает .Представители канала "Россия-1" опровергли эту информацию. "Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно", – приводит официальное сообщение .