Популярная певица не перестает
удивлять фанатов экспериментами с внешностью. На этот раз она опубликовала фотографию
своих безумно длинных ног.
Популярная певица не перестает
удивлять фанатов экспериментами с внешностью. На этот раз она опубликовала фотографию
своих безумно длинных ног.
На снимке можно увидеть симпатичную
блондинку в черно-белом блестящем платье. Особое внимание приковывают к себе
красные обтягивающие ботфорты с каблуком-стилетом, которые придают ногам
девушки невероятную длину.
Подписчики в Инстаграме завалили
артистку многочисленными комментариями-комплиментами. Одни считают, что "Клава и красный
цвет созданы друг для друга", другие прямо говорят: "Ты лучшая!". Один из
фанатов и вовсе осмелел и признался в своих чувствах, написав "Я люблю тебя,
Клава". Видимо, так подействовали на человека очень длинные ноги.
15 Дек 2019 в 8:02 PST
Обладательница бесконечных конечностей
– . Она известная певица и автор собственных песен. После победы в 2015
году в кастинге-шоу "Молодая кровь" стала артисткой лейбла Black Star. Кроме
этого, Клава ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает подписчикам про музыку и
клипы. В этом
году претендовала на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации "Любимый российский музыкальный блогер".