Популярная певица не перестает удивлять фанатов экспериментами с внешностью. На этот раз она опубликовала фотографию своих безумно длинных ног.

Популярная певица не перестаетудивлять фанатов экспериментами с внешностью. На этот раз она опубликовала фотографиюсвоих безумно длинных ног.На снимке можно увидеть симпатичнуюблондинку в черно-белом блестящем платье. Особое внимание приковывают к себекрасные обтягивающие ботфорты с каблуком-стилетом, которые придают ногамдевушки невероятную длину.Подписчики в Инстаграме завалилиартистку многочисленными комментариями-комплиментами. Одни считают, что "Клава и красныйцвет созданы друг для друга", другие прямо говорят: "Ты лучшая!". Один изфанатов и вовсе осмелел и признался в своих чувствах, написав "Я люблю тебя,Клава". Видимо, так подействовали на человека очень длинные ноги.15 Дек 2019 в 8:02 PSTОбладательница бесконечных конечностей– . Она известная певица и автор собственных песен. После победы в 2015году в кастинге-шоу "Молодая кровь" стала артисткой лейбла Black Star. Кромеэтого, Клава ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает подписчикам про музыку иклипы. В этомгоду претендовала на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации "Любимый российский музыкальный блогер".