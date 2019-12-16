Протестующие выстроились в форме цифры «12»

Днём, 15 декабря у здания администрации Владимирской области жители Судогодского района устроили митинг против строительства платного автобана «Москва-Казань», проходящего через Владимирскую область.Протестующие настаивают на пересмотре проекта трассы. Ранее жители Гридино, Фрязино, Боковино. Танковижи, Улыбышево собирались у администрации Судогодского района, а также устраивали одиночные пикеты в Москве. На этот раз собравшиеся выстроились в форме цифры «12» у Белого дома.Напомним, новая скоростная трасса М-12, соединяющая Москву и Казань пройдёт через Владимирскую область. 36-километровый участок дороги ляжет в Судогодском районе, из-за чего жители местных деревень рискуют остаться без дома и других посёлков уже выходили