Неожиданной реакцией на видео с Крымским мостом поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он не смог скрыть своего восхищения от захватывающего ночного вида автомобильной и железнодорожной переправы через Керченский пролив.

Неожиданной реакцией на видео с Крымским мостом поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он не смог скрыть своего восхищения от захватывающего ночного вида автомобильной и железнодорожной переправы через Керченский пролив.Взгляды украинской пропаганды на Крымский мост прошли долгий и извилистый путь от полного отрицания самой возможности его создания до нескрываемой надежды на возникновения каких-нибудь, пусть даже самых мелких и незначительных, проблем при строительстве или эксплуатации сооружения. Однако украинский политик Алексей Журавко своим примером показал, что реагировать на переправу можно и совершенно иначе.Он поделился захватывающим видео, на котором запечатлен вид автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста ночью с работающей подсветкой. "Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", – написал он.В отличие от многих своих сограждан, бывший украинский депутат новости Крымского моста воспринял с оптимизмом. "Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. В Крым идет днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец. Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов", – предложил Алексей Журавко своим читателям."Вот это моя мечта! Мое сердце мне подсказывает, что скоро так и произойдет! Мы объединимся! И станем могучей, единой страной!", – добавил он.Отметим, украинские пользователи Сети, обычно крайне активно комментирующие новости Крымского моста, на этот раз оказались молчаливы. Кто-то предположил, что они также лишились дара речи от восхищения. Другие сочли, что комментаторы банально нее нашли к чему придраться, а потому просто решили промолчать.