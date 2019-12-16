В среднем ставки были снижены на 0,2 – 0,41 процентных пункта

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. В среднем ставки были снижены на 0,2 – 0,41 процентных пункта.Минимальная ставка по программе приобретения составляет: 8,49% годовых – при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,79% годовых – при сумме кредита до 5 млн рублей.Минимальная ставка по программе приобретения составляет 8,59% годовых.По программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков минимальные ставки остались без изменений: 8,39% годовых – при сумме кредита от 5 млн рублей, 8,99% годовых – при сумме кредита до 5 млн рублей.Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 4,9% годовых (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта). Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также заемщиком по данной программе может быть любой гражданин, имеющий ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022. При этом не имеет значения общее количество детей в семье. Также не важна группа инвалидности и то, когда ребенок ее получил. Условиями программы оговаривается, что ребенок может быть также усыновленным (удочеренным).Банк УРАЛСИБ активно развивает направление ипотечного кредитования. Новым и действующим клиентам Банк предлагает привлекательные условия по кредитам. Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца.Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также .Максимальная ставка по программе приобретения строящегося жилья – 12,49% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.Максимальная ставка по программе приобретения готового жилья – 14,49% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.Максимальная ставка по программе «Легкий старт» – 12,99% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.Максимальная ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков – 13,99% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности, категории заемщика, вида передаваемого в залог объекта недвижимости, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 декабря 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 567 банкоматов, 529 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.