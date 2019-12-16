В Сети объяснили исчезновение помощника президента Украины Андрея Ермака из поля зрения журналистов тем, что тот занят выполнением тайного желания главы государства. Сообщается, что Владимир Зеленский хочет успеть сделать это до Нового года.

В Сети объяснили исчезновение помощника президента Украины Андрея Ермака из поля зрения журналистов тем, что тот занят выполнением тайного желания главы государства. Сообщается, что Владимир Зеленский хочет успеть сделать это до Нового года.Исчезновение Андрея Ермака из информационного поля дало повод некоторым украинским журналистам заподозрить чиновника в потере позиций. Дескать, тот утратил свое влияние на Владимира Зеленского и был вынужден уйти "с глаз долой".Однако телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в офисе президента Украины эту информацию опровергли. Они отметили, что Андрей Ермак по-прежнему ценим своим начальником. Его же отсутствие связывают с отпуском. Эту информацию уточнил, со ссылкой уже на собственные источники в ОП, телеграм-канал "Легитимный".Там подтвердили, что помощник украинского лидера сохранил свои позиции. Более того, прямо сейчас он занят двумя вопросами, оба из которых можно расценивать в качестве тайных заданий от президента Украины. "Первый (основной) – это подготовить и произвести обмен пленными до Нового Года", – говорится в сообщении."Это огромное желание Зеленского провести "новогодний обмен", – уточнили авторы телеграм-канала. Второй вопрос, по их сведениям, также связан с происходящим в Донбассе и заключается в официальном предоставлении трех предполагаемых точек для разведения вооружения.Материал дополняется.