ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афонина Павла Александровича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афонина Павла Александровича, 1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с конца 2017 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 50-52 года, рост выше 175 см, худощавое телосложение, волосы коротко острижены, имеется лобная лысина, глаза серые.Особые приметы: на ноге шрам от операции.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73