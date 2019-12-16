ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Артемова Сергея Ивановича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Артемова Сергея Ивановича, 1954 года рождения, местонахождение которого неизвестно с октября 2004 года.Приметы: на вид 48-50 лет.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73