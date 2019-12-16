ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Богатова Дмитрия Борисовича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Богатова Дмитрия Борисовича, 1969 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2019 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 50 лет, рост выше 175 см, худощавое телосложение, волосы коротко острижены по бокам головы, лицо овальное, носит очки.Особые приметы: шрам на лбу с правой стороны треугольной формы размером 2 см, на спине татуировка с изображением волка на фоне луны.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73