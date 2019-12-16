УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Анискина Григория Сергеевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Анискина Григория Сергеевича, 2001 года рождения, проживающего в поселении Рязановское Новой Москвы, который 14 декабря 2019 г. ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые светло-русые, сутулится.Особые приметы: на запястье левой руки имеется татуировка.Был одет: куртка черного цвета, шапка серого цвета, шарф зеленого цвета, штаны темного цвета, при себе имел рюкзак зеленого (защитного цвета) и студенческий билет.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79