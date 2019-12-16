Злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что каршеринговый автомобиль оказался не запертым, и привел его в движение...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В центре столицы автомобиль ДПС двигался по маршруту патрулирования. В этот момент к нему наперерез на встречную полосу выехала иномарка. Затем, резко свернув вправо, она столкнулась с двумя другими машинами. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.Установлено, что 23-летний приезжий из ближнего зарубежья на Верхней Красносельской улице увидел каршеринговый автомобиль стоимостью более 1,8 миллиона рублей. Машина оказалась открытой, так как предыдущий клиент не запер дверь. Мужчина сел в салон, завел двигатель и привел его в движение. В пути он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Судьей территориального судебного участка назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.Отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60