Силы Народной милиции самопровозглашенной ДНР уничтожили беспилотник украинских силовиков, летевший в направлении жилых кварталов на окраине Донецка. Об этом рассказал журналистам представитель оборонного ведомства Донецкой народной республики.

Силы Народной милиции самопровозглашенной ДНР уничтожили беспилотник украинских силовиков, летевший в направлении жилых кварталов на окраине Донецка. Об этом рассказал журналистам представитель оборонного ведомства Донецкой народной республики.По его словам, запуск боевиками 28-й бригады беспилотного летательного аппарата был зафиксирован накануне наблюдателями ДНР в районе Марьинка. Беспилотник был уничтожен благодаря слаженным действиям военнослужащих республики при подлете к ее рубежам.При его падении произошел взрыв, передает РИА Новости. Это позволяет предположить: на борту аппарата было взрывное устройство.Тем временем в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения 13 декабря подорвался на мине сотрудник Нацгвардии Украины. В результате взрыва он погиб, рассказал журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Еще один нацгвардеец, по словам Филипоненко, получил ранение.По данным Народной милиции ЛНР, сотрудники Нацгвардии прибыли 10 декабря для усиления подразделений 59-й бригады Вооруженных сил Украины с целью не допустить провокаций со стороны находящихся поблизости националистических формирований.Также с 10 декабря к работе в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) приступила группа журналистов западных и украинских СМИ, рассказал Филипоненко накануне. Это, в частности, "ICTV факты", "Радио свобода", "Донбасс реалии", "PVS news hour USA" и "ORF Austria".По данным Народной милиции ЛНР, командование "оккупационных сил" Украины и работающие в зоне военной операции в Донбассе украинские и иностранные журналисты снимают постановочные сюжеты с целью обвинить оборонное ведомство Луганской народной республики в несуществующих обстрелах.